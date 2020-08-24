أسامة هيكل يكشف ملامح خطته لإصلاح الإعلام: استبعاد غير المتخصصين

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ملامح الخطة الشاملة ورؤية إصلاح منظومة الإعلام في مصر، والتي قدمها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وزير الإعلام، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، أن الرؤية تضمنت محاور علاج منظومة الإعلام في مصر، ومن بينها ضرورة استبعاد غير المتخصصين عن مهنة الصحافة والإعلام، لأنها مهنة لها قواعد وأسس ولابد وأن تدار بواسطة المتخصصين.

وعلق على انتقاد بعض المواطنين للمشهد الإعلامي، قائلا: "الناس عندهم حق يزعلوا من الإعلام"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اختلاف في المحتوى الإعلامي بهدف تحقيق المنافسة.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن من اختصاصاته إيجاد إعلام قادر على مواجهة الأزمات، موضحا أن التعامل مع الأزمات يمر بـ 3 مراحل وهي قبل ومع وبعد الأزمة.

وأكد، أن الدولة تعاملت بحرفية في مواجهة السيول الماضية، وكذلك في مواجهة أزمة كورونا، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بإدارة الأزمة، كانت تتخذ القرارات في إطار حماية المواطن والاقتصاد.

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