"التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة هطول الأمطار على دول حوض النيل
كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، صباح اليوم الأحد، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل.
الأحد
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.
الاثنين
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 15مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 1 إلى 10 مملم.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول الأمطار على مصر.
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