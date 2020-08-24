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"التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة هطول الأمطار على دول حوض النيل

04:30 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
"التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة هطول الأمطار على دول حوض النيل

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، صباح اليوم الأحد، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل.

الأحد
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.

الاثنين
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 15مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 1 إلى 10 مملم.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول الأمطار على مصر.​

مركز التنبؤ بالفيضان وزارة الموارد المائية سقوط أمطار

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