"التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة هطول الأمطار على دول حوض النيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، صباح اليوم الأحد، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل.

الأحد

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.

الاثنين

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 15مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 1 إلى 10 مملم.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول الأمطار على مصر.​