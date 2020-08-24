أمين "السياحة العالمية" والعناني يزوران متحف ومستشفى الغردقة (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، جولتهما اليوم الأحد بمدينة الغردقة، بزيارة متحف الغردقة لمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على ملامح الحضارة المصرية العريقة.

وبحسب بيان اليوم، أعرب الأمين العام للمنظمة عن إعجابه بالمتحف وبالقطع الأثرية المعروضه به، وخاصة تمثال الأميرة ميريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني.

ويعتبر متحف الغردقة، أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر والذي أقيم بالتعاون مع القطاع الخاص ليساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، ويخلق شغفًا لدى السائحين لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بمدينتى الأقصر وأسوان والذي يأتي تماشيًا مع سياسة الوزارة لربط صعيد مصر بمدن البحر الأحمر، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين في إطار تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

وعقب زيارة المتحف، توجه العناني والأمين العام للمنظمة إلى مستشفى الغردقة حيث شاهدا الإمكانيات والتجهيزات الطبية بها من أجهزة للتنفس الصناعي والأسرة وغيرها من الإمكانات الطبية، بالإضافة إلى غرف العناية المركزة الموجودة بها.

كما زار أحد مراكز الغوص بالمدينة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة، حيث إن رياضة الغوص هي أحد الرياضات والأنشطة المفضلة لدى السائحين.

وقد تفقدا الاجراءت المتبعة منذ دخول السائح إلى مركز الغوص وكتابة بياناته باستخدام اقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص التي يتم تعقيمها قبل إعطائها للسائح وبعد استخدامه لها.

تأتي زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وهي أول زيارة للأمين العام خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا، ويرافقه خلالها وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر، أن يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.