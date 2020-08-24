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من أسوان للوادي الجديد.. "الحجر الزراعي" يعتمد مزارع تصدير التمور للصين

02:31 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
من أسوان للوادي الجديد.. "الحجر الزراعي" يعتمد مزارع تصدير التمور للصين

زراعة التمور

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدأ تنفيذ عمليات اعتماد مزارع التمور للتصدير إلي الصين، لافتًا إلى أن القرار كان قد تم التوافق عليه بين البلدين منذ شهر.

وقال العطار في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إن وحدة فتح الأسواق بالحجر الزراعي المصري تقوم بنشاط مكثف على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة لاعتماد أكبر قدر من مزارع التمور الراغبة في الانضمام إلى قائمة تصدير التمور الطازجة إلى الصين، مشيرًا إلى أن بعد نجاح الحجر الزراعي المصري في التفاوض مع سلطات الحجر والجمارك الصينية في أن يقوم الحجر الزراعي المصري نيابة عن نظيره الصيني باعتماد مزارع ومحطات التعبئة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والصين في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن وحدة فتح الأسواق تقوم بعمل زيارات تأهيلية لمزارع ومحطات التمور للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الجانب الصيني، لافتًا إلى أنه بناء على هذه الزيارة يقوم أعضاء فريق وحدة فتح الأسواق بتقديم كافة الملاحظات والتعليقات الفنية اللازمة لضمان التوافق الكامل مع معايير الصحة النباتية وشروط الصحة العامة الصينية مع تصوير فوتواجرافي وفيديو بواسطة مصورين محترفين للمزارع والمحطات بعد تأكد تمام مطابقتها للاشتراطات المطلوبة.

وأشار العطار، إلى أن هذه الخطوة عوضًا عن انتظار وفد من خبراء الصينية من هيئة الجمارك الصينية GACC لاعتماد أماكن الإنتاج والتصدير الجديدة، حسبما تنص مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الطرفين، ما يعد فرصة لزيادة حجم التصدير للسوق الصيني.

جدير بالذكر أن حجم إنتاج التمور بمصر يتعدى 17% من الإنتاج العالمي عام 2019، في إطار توجه مصر بزيادة القدرة التنافسية لتصدير البلح المصري ودخول شركات جديدة للاستثمار في هذا المجال للآلاف الأفدنة، يأتي تلبية للطلب العالمي المتزايد على التمور واتجاه الذوق العالمي للاستهلاك للنظر الي تمور كفاكهة لذيذة و مفيدة و لها قيمة غذائية عالية وإخراجها عن نمط الاستهلاك دينيًا.

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