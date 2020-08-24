أمين عام منظمة السياحة العالمية يدعو شعوب العالم لزيارة مصر (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

وجّه زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الدعوة لكل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية الشاطئية المختلفة بها، لما تمتلكه من شواطيء خلابة، وشمس دافئة، معربًا عن سعادته واستمتاعه بالجمال المتميز الذي تتمتع به مدينة الغردقة.

وبحسب بيان اليوم الأحد، جاء ذلك خلال برحلة بحرية بمدينة الغردقة، بصحبة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والوفد المرافق له، استمتعوا خلالها بالطبيعة الخلابة والجو المشمس للمدينة.

وأشار الأمين العام، إلى أنه مع استئئناف برامج السياحة الثقافية بداية من مطلع شهر سبتمبر سيتمكن كثير من السائحين من الاستماع أيضًا بمشاهدة الآثار المصرية، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر وبخاصة وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، لما بذلوه من جهد كبير لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأثناء عودتهم إلى مدينة القاهرة بعد قضاء يوم كامل في مدينة الغردقة، تفقد وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مطار الغردقة الدولي، للوقوف على التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة به، وفقًا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، في ظل استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة إليها اعتبارًا من الأول من يوليو 2020.

وبدأت الجولة بصالة السفر وكشاهدة مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم مرورا بالممرات الداخلية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التباعد بين المسافرين داخل صالات السفر والوصول وبين مقاعد الانتظار.

جدير بالذكر، أن زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قام اليوم بتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به، كما تفقد مستشفي الغردقة وأحد مراكز الغوص بالمدينة، بالإضافة إلى زيارته لمتحف الغردقة.