أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

"ارتفاع طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد

11:59 م الأحد 23 أغسطس 2020
"ارتفاع طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و 5262 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
نسخة ايفون

فيروس كورونا إصابات كورونا هالة زايد وزيرة الصحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97340

    عدد المصابين

  • 65927

    عدد المتعافين

  • 5262

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23546527

    عدد المصابين

  • 16039779

    عدد المتعافين

  • 811438

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ارتفاع طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد