عودة معتز الدمرداش لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور

(مصراوي):



أعلنت الصفحة الرسمية لقناة المحور، عن عودة الإعلامي معتز الدمرداش لبرنامج"90 دقيقة" على شاشة المحور، قريبًا.

وفي سياق متصل، طرحت القناة برومو تشويقي تمهيدًا لإعلان عودة الدمرداش لبرنامجه الشهير "90 دقيقة".

وانضم الإعلامي أسامة كمال، لفريق برنامج 90 دقيقة منذ أيام، وبدأ أولى حلقاته بحلقة خاصة عن قناة السويس الجديدة.