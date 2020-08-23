عودة معتز الدمرداش لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور
(مصراوي):
أعلنت الصفحة الرسمية لقناة المحور، عن عودة الإعلامي معتز الدمرداش لبرنامج"90 دقيقة" على شاشة المحور، قريبًا.
وفي سياق متصل، طرحت القناة برومو تشويقي تمهيدًا لإعلان عودة الدمرداش لبرنامجه الشهير "90 دقيقة".
وانضم الإعلامي أسامة كمال، لفريق برنامج 90 دقيقة منذ أيام، وبدأ أولى حلقاته بحلقة خاصة عن قناة السويس الجديدة.
قريباً .. على شاشة قناة المحورPosted by Mehwar TV on Sunday, August 23, 2020
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97237
عدد المصابين
-
65118
عدد المتعافين
-
5243
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان