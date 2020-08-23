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عودة معتز الدمرداش لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور

10:47 م الأحد 23 أغسطس 2020
عودة معتز الدمرداش لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور

معتز الدمرداش

(مصراوي):


أعلنت الصفحة الرسمية لقناة المحور، عن عودة الإعلامي معتز الدمرداش لبرنامج"90 دقيقة" على شاشة المحور، قريبًا.

وفي سياق متصل، طرحت القناة برومو تشويقي تمهيدًا لإعلان عودة الدمرداش لبرنامجه الشهير "90 دقيقة".

وانضم الإعلامي أسامة كمال، لفريق برنامج 90 دقيقة منذ أيام، وبدأ أولى حلقاته بحلقة خاصة عن قناة السويس الجديدة.

قريباً .. على شاشة قناة المحور

Posted by Mehwar TV on Sunday, August 23, 2020
معتز الدمرداش قناة المحور برنامج 90 دقيقة

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