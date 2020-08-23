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"100 زائر كل الساعة".. تعرف على ضوابط تشغيل السياحة الثقافية أول سبتمبر في 10 معلومات

09:41 م الأحد 23 أغسطس 2020
"100 زائر كل الساعة".. تعرف على ضوابط تشغيل السياحة الثقافية أول سبتمبر في 10 معلومات

ضوابط تشغيل السياحة الثقافية أول سبتمبر


كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط الخاصة باستئناف أنشطة السياحة الثقافية في مصر بدء من أول سبتمبر المقبل، حيث سيتم فتح كافة المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل 2020.

ويرصد "مصراوي" أبرز الضوابط كالتالي:

1- السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفقًا للضوابط المقررة لنسب تشغيل الأتوبيسات السياحية وجميع الأنشطة المصاحبة للسياحة الثقافية، بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية.

3- ألا يتجاوز عدد الفوج السياحي الواحد عن 25 فردًا في المواقع الأثرية والمتاحف.

4- التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة والشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيمها بعد كل استخدام.

5- تطهير الأسطح المشتركة وأرضيات المتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة.

6- قياس درجة حرارة العاملين والزائرين.

7- مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارة.

8- وضع حد أقصى لعدد الزائرين داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة لتكون 200 زائر في الساعة للمتحف المصري بالتحرير.

9- 100 زائر في الساعة للمتاحف الأخرى.

10- من 10 إلى 15 زائرًا لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

السياحة الثقافية خالد العناني المعالم الأثرية

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