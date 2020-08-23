بعد ساعات.. 3 أنشطة تعود للعمل عقب توقف أشهر بسبب كورونا

(مصراوي):



يشد غدًا الاثنين، عودة أنشطة الحدائق العامة في القاهرة، والحدائق التابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى إعلان وزارة الأوقاف انطلاق حملة، مكثفة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لعودة صلاة الجمعة.

الأوقاف

تبدأ وزارة الأوقاف حملات مكثفة لنظافة وتعقيم واسعة، غدًا الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، استعدادًا لعودة صلاة الجمعة المقبلة.



ووجّه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المديريات باستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، ووضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.



وأكدت الوزارة أن العاملين مسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.



وشددت الأوقاف على الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط، وإغلاقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.



كما شددت الوزارة على ضرورة عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

حدائق القاهرة

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، فتح حدائقها المتميزة، غدًا الاثنين أمام الزوار، مع تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعدم استقبال أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، وإلزام جميع الزوار بارتداء الكمامات.



وأكدت أن هناك عدة ضوابط وإجراءات لدخول الحدائق ذات الأسوار، وهي الالتزام بإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، مع العمل على استمرار أعمال التعقيم والتظهير، بالإضافة إلى الكشف على المترددين على الحدائق من خلال كواشف الحرارة لقياس درجات الحرارة.



واستغلت محافظة القاهرة فترة إغلاق الحدائق بسبب جائحة كورونا، في صيانة الحدائق بالكامل وإعادة تجديدها مرة أخرى لتعود جديدة مرة أخرى وتظهر بشكل جمالي أمام الجمهور بعد إعادة فتحها، وتمتلك محافظة القاهرة ما يقرب من 300 حديقة، منها 60 حديقة "30 حديقة متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، و30 حديقة تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة" وباقي الحدائق عامة منتشرة في الشوارع والميادين وعلى كورنيش النيل بدون أسوار.



حديقة الحيوان

تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها أمام الزوار غدًا الاثنين، عقب توقف دام لأكثر من 6 أشهر، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال اللواء محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة التزمت بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بإغلاق الحديقة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.

وأضاف رجائي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحديقة جاهزة بخطة جديدة لاستئناف النشاط مرة أخرى؛ ولكن بقدرة استيعاب للجمهور بنسبة 30% من القوة الاستيعابية للحديقة.

ونوه مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أن الحديقة طبقت خطة إكثار، مضيفًا: "سندبر 3 زرافات جديدة عن طريق البدل، وحمارًا وحشيًّا، و4 سباع بحر منقسمة إلى اثنين بحديقة الجيزة ومثلهما بحديقة الإسكندرية، وسيتم جلب نمرَين".

وأوضح رجائي أن الحديقة عادت إلى الاتحاد الإفريقي كمرجعية من خلال إرسال بعض التعليمات الخاصة بأمان الحيوان والزائر، وتحديدًا عدد الزائرين في الأماكن المغلقة؛ مثل السماح بدخول 35 فردًا فقط داخل متحف الحيوان، وكل نصف ساعة يتم تغيير الجمهور.

وتابع مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: "الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري دعمت الحدائق بأجهزة قياس درجات الحرارة، وتوفير أجهزة رش لتنفيذ أعمال التطهير، ونشر الألواح الإرشادية للجمهور والتي توضح المسافات الآمنة بين الزائرين والعاملين بالحديقة".

ولفت رجائي إلى أن العاملين بالحديقة انتهوا من تطوير بعض الأقفاص الحديدية ومقاعد لجلوس الجمهور، والاستمرار في عمليات قياس درجة حرارة الحيوانات بشكل يومي.

ويشار إلى أن الحديقة تحتوي على ما يقرب من 5 آلاف حيوان وطائر، على مساحة كبيرة قدرت بنحو 80 فدانًا.

وتغلق حديقة الحيوان أبوابها منذ 17 مارس الماضي في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير بكل القطاعات التابعة لها.

​