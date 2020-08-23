​"سياحة أسوان" تعلن جاهزية القطاع في جنوب الصعيد لاستقبال السائحين أول سبتمبر

كتب- يوسف عفيفي:



وصف خيري محمد، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، قرار تشغيل السياحة في جنوب الصعيد، على غرار المحافظات الساحلية (جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح) بالممتاز، لتقليل حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع خلال الفترة الماضية.

وأوضح خيري لمصراوي، أن جميع العاملين في القطاع السياحي بأسوان (فنادق وأتوبيسات) جاهزين بشكل كامل لاستقبال السائحين، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد بالجهود التى يبذلها وزير السياحة في إعادة النشاط السياحي للمعدلات الطبيعية، وهو ما يتوازى مع استكمال الإستعدادات بالمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية والنقل السياحي البري، مؤكداً أن ذلك سيتطلب من المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والمعالم السياحية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات إنتشار كورونا وخاصة إرتداء الكمامات والقفازات مع التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الإستقبال والمطاعم والمطابخ، بجانب الحفاظ على التباعد لتوفير أقصى درجات الحماية للنزلاء وبالتالي الحصول على ثقتهم فى تأمينهم والإستمتاع برحلاتهم السياحية لعروس المشاتى فى العالم.

وأشار إلى أن العمل ما زال جاريا على تطهير وتعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والأتوبيسات حسب الضوابط الإحترازية المعلنة من وزارتي الصحة والسياحة.

وأوضح أن عدد الفنادق التي تعمل حاليا وجاهزة لاستقبال السياح تبلغ 6 فنادق تعمل بشكل كامل لكن الحركة السياحية ضعيفة للغاية، مشيراً إلى حصول أغلب فنادق أسوان على شهادة السلامة الصحية بنسبة 80% وسط الإجراءات الإحترازية والوقائية المعلنة.

وكشف خيري، عن أبرز الجنسيات المتوقع عودتها إلى أسوان خلال الموسم الشتوي المرتقب، موضحاً أنها تأتي من دول انجلترا والصين وفرنسا وأمريكا وإسبانيا وشيلي والبرازيل وكوريا وبولندا وغيرها من الجنسيات الأخرى.

وعن السياحة الداخلية، قال رئيس الغرفة بأسوان، إن شركات السياحة، تعتزم تقديم عروض وتخفيضات للمواطنين لإنعاش السياحة الداخلية، داعيا وزارة السياحة في الوقت ذاته، إلى مد وتخفيض الضرائب عاما كاملا كون العملية ضعيفة في القطاع.

وحول عروض الفنادق، قال خيري، الأمور من المتوقع أن تتغير حال زوال غمة كورونا، وما زال تسعير الغرف قيد التقييم والمراجعة من جانب الفنادق، مؤكدا جاهزية القطاع السياحي بالكامل في أسوان.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعلن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على إعادة فتح وتشغيل الفنادق السياحية الثابتة والمعابد والمتاحف الأثرية والمعالم السياحية لإستقبال الزائرين والأفواج السياحية على مستوى المحافظة وذلك إعتباراً من أول سبتمبر القادم كمرحلة أولى فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لفتح الأنشطة السياحية بالكامل مع بداية الموسم السياحى القادم وهو الذى سيعود بالنفع على مواطنى المحافظة والأنشطة الإقتصادية المختلفة.

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