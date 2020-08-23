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نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: ما زلنا في الموجة الأولى من الفيروس

06:11 م الأحد 23 أغسطس 2020
نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: ما زلنا في الموجة الأولى من الفيروس

الدكتورة جيهان العسال

(مصراوي):

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة الصحية لمكافحة كورونا بوزراة الصحة: "ما زلنا في الموجة الأولى، ولا أحد يعرف إن كنا سنواجه موجة ثانية أم لا، وهناك بعض الدول شهدت موجة ثانية من كورونا بالفعل".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى":

"غير حقيقي أننا نتعرض لموجة ثانية من كورونا، فما زلنا في الموجة الأولى، وهناك بعض الدول التي ظهرت فيها موجة ثانية وظهرت في بعض المدن وليست كامل الدولة، وعادت تلك الدول لإغلاق بعض المدن بعد الفتح".

وأوضحت: "في مصر لا نحتاج للتغيير في بروتوكولات العلاج، لأن الأعداد لدينا تتناقص، ونحن الآن نراجع التجارب السريرية، وإذا كان هناك تغيير، فسيكون بعد مراجعة تلك التجارب".

جيهان العسال وزراة الصحة فيروس كورونا سارة حازم

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