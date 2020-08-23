ضبط آثار وأسلحة وملابس عسكرية وطائرة تجسس مع أمريكي بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أسلحة بيضاء، وسيف أثري من العصر الأموي، وقطع أثرية من عصور مختلفة، وملابس عسكرية، ومخدرات، وطائرة تجسس، أخفاها راكب أمريكي من أصل مصري داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا عبر ألمانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة لوفتهانزا، اشتبه كل من حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك وسامح زاهر مأمور الجمرك في راكب أمريكي من أصل مصري قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت، وقام يوسف المنشاوي مأمور الفحص بالأشعة بالكشف على حقائبه تبين أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأجسام الغريبة مختلفة الأحجام.

قرر كل من أحمد سيد وأحمد الدلهماوي ومديري الحركة بالجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت كل من وائل عيد ونجاح لطفي مامورا الجمارك، عثرت معه على 44 قطعة أثرية من عصور مختلفة، 17 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام، و 7 قطع ملابس عسكرية، 134.8 جرام مخدرات (حشيش وماريجوانا).

قرر أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك اتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار، وتنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.