3 مراحل و4 شروط.. كيف تلتحق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة؟

كتب- محمد نصار:

تشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب، بداية من أمس السبت وحتى الثلاثاء المقبل، المقابلات الشخصية للمتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وشملت الدفعة الأولى من البرنامج ١٩٠ متدربا لمدة ٨ شهور بعدد ٦٤٠ ساعة تدريبية بدأت في ١٣ مايو ٢٠١٧ وحتى ١٣ يناير ٢٠١٨، كما شملت الدفعة الثانية ٧٩ متدربا لمدة ١٠ شهور بدأت في ٣ نوفمبر ٢٠١٩ وحتى الأن.

وينشر مصراوي تفاصيل البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة على النحو التالي:

هدف البرنامج

يهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج جميع العاملين بمؤسسات الدولة عاملا على إيجاد نهج متكامل يربط كل جهات الدولة من الجهاز الإداري.

الفئة العمرية المستهدفة

من 30 إلى 45 عاما.

البرنامج التدريبي

أولا.. محاور التدريب

- القانون الإداري وتنظيم الدولة والإدارة العامة.

- البروتوكولات والأتيكيت.

- الاقتصاد والعلوم السياسية والمالية العامة.

- إدارة الموارد البشرية والمشروعات والتغيير المؤسسي.

- العلوم الاستراتيجية.

- الإعلام الفعال والاتصال.

- اللوجستيات وسلاسل التوريد.

- العلاقات الدولية والسياسة الخارجية المصرية.

- مهارات القيادة والعلوم الإدارية والتسويق ومنهجية البحث.

- الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد واستراتيجية مصر 2030.

- نموذج محاكاة مجلس الوزراء.

- الثقافة والتراث.

- اللغة الإنجليزية والفرنسية.

- مجموعة من الزيارات الخارجية والفعاليات.

منهجية التدريب

- محاضرات وورش عمل وتدريب عملي إلى جانب الزيارات الخارجية مشروعات التخرج.

- لا يغفل البرنامج الجانب الرياضي ورفع اللياقة البدنية بشكل عام للمتدربين فضلا عن الجانب الفني والثقافي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

الشراكات الدولية

يقد البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لإضفاء بعد دولي ونقل الخبرات للمتدربين منها: المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، مركز جينيف للسياسات الأمنية، ومعهد تطوير الموارد البشرية بكوريا الجنوبية.

شروط التقدم للبرنامج

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية.

- السن عند التقديم من 30 إلى 45 عاما.

- يكون المتقدم من العاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو العاملين بالجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات والشركات القابضة أو التابعة لها.

- يلزم تسليم نسخة مصورة من درجة "TOEFL"محلية بحد أدنى 450 نقطة أو من "AMIDEAST IELTS" بحد أدنى 5.4 من المجلس الثقافي البريطاني.

مراحل الالتحاق بالبرنامج

- انطباق الشروط وتقديم الأوراق.

- اجتياز الاختبارات وتشمل اختبار اللغة العربية والمعرفة العامة والسمات الشخصية.

- اجتياز المقابلات الشخصية المشروطة باجتياز المراحل السابقة.

وتكون أفضلية القبول للمتقدمين أصحاب الإنجازات العلمية أو الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.