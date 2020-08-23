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ملامح منظومة البناء الجديدة بالقاهرة.. منع كامل أو تخفيض أدوار

03:37 م الأحد 23 أغسطس 2020
ملامح منظومة البناء الجديدة بالقاهرة.. منع كامل أو تخفيض أدوار

ارشيفية

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، إن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث في الوقت الحالي وضع الاشتراطات الخاصة بتحديد مصير وشكل تراخيص البناء في محافظة القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف حنفي، لمصراوي، الأحد، أن الصعوبة في تحديد الاشتراطات البنائية وفقا للتوجيهات الجديدة في العاصمة تكمن في تجزأ القضية لعدة أجزاء إلى جانب وجود عدد كبير من الأحياء بالقاهرة.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة القاهرة، أن تنظيم الاشتراطات البنائية في القاهرة سيكون وفقا لعدة أجزاء أولها المناطق التي سيتم منع البناء فيها بشكل نهائي ثم المناطق التي سيسمح فيها بالبناء مع تحديد عدد الأدوار المصرح بها سواء دورين أو ثلاثة او غير ذلك وفقا لكل منطقة.

وأشار اللواء محمد حنفي، إلى أن ذلك لن يكون على مستوى الحي الكامل فقط ولكن ستكون هذه التقسيمات وفقا لمناطق الحي الواحد، متابعا: "فيه داخل الحي الواحد تقسيمات للبناء مناطق سيمنع فيها البناء كاملا ومناطق سيتم تحديد عدد الأدوار وهكذا فلا يشترط منع البناء الكامل في جميع مناطق الحي أو تحديد دورين فقط للحي كاملا.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظات بوقف تراخيص البناء في المحافظات لمدة 6 أشهر لمراجعة التراخيص الصادرة ومدى التزامها بالاشتراطات، إلى جانب وقف البناء نهائيا في إقليم القاهرة الكبرى ويشمل: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، فضلا عن محافظة الإسكندرية، مع التوجيه بدراسة إمكانية عدم السماح بالبناء نهائيا في بعض المناطق.

اللواء محمد حنفي محافظة القاهرة منظومة البناء الجديدة

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