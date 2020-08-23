تقرير الأعلى للإعلام عن مباراة القمة: الأهلي والزمالك حياد.. ومخالفات لمدحت شلبي

كتب- مصراوي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرًا بشأن أداء قنوات الأهلى والزمالك وأون تايم سبورت أثناء وبعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك أمس.

وقال المجلس في تقريره، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اتسمت بأجواء احتفالية وروح رياضية وودية انعكست على أداء القنوات الرياضية التى تابعت المباراة سواء بنقل أحداثها على الهواء مباشرة او بالتعليق والتحليل قبل وبعد المباراة .

وحول أداء القنوات، فيما يخص قناة الأهلي: اتسم التحليل الذي قدمه الكابتن أيمن شوقي وضيوفه الكابتن حلمي طولان والكابتن محمد يوسف والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل مصطفى بالحيادية والاحترام المتبادل والنقاش فى إجراءات المباراة، ولم يتم رصد أي مخالفات طبقاً للمعايير والاكواد المتبعة والمقررة لضبط أداء التعليق الرياضي والتحليل على المباريات .

وثانياً فيما يخص قناة الزمالك، اتسم التحليل بالحيادية وعدم التلفظ بأى ألفاظ مخالفة للأكواد المتبعة والمقررة .

وثالثاً، فيما يخص قناة أون تايم سبورت، اتسم الأستوديو التحليلؤ لمباراة الأهلي والزمالك على قناة "on time sport" تقديم الكابتن سيف زاهر واستضافة الكباتن أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام بالمهنية الرياضية والبعد عن التعصب الكروي، وإن كان بعد نهاية المبارة هناك فقرة لتحليل الأداء التحكيمي واشتمل على إظهار بعض الأخطاء، ولكن دون توجيه إساءة للحكام وإنما إيضاح وشرح للأخطاء التحكيمية .

وأوضح المجلس أنه رصد بعض المخالفات عل لسان المعلق مدحت شلبي تمثلت في: المخالفة: تهكم وسخرية (عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث).

وأضاف التقرير: شملت المخالفات ما قاله شلبي (عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول أه يا رجلي أه يا رأسي آل يعنى بيهّبط الفرقة الثانية..فيلم عربى هابط من أفلام الأبيض والأسود".

وعن تقييم المجلس، قال إنه بشكل عام خلا التعليق على المباراة فى القنوات الثلاث محل الرصد من استخدام لهجة تحريضية على التعصب والخلاف، واتسم بالحياد والموضوعية، عدا استخدام كابتن مدحت شلبى لبعض الألفاظ غير المناسبة .