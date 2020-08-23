3 مستويات.. تعرف على مقابل التصالح في مخالفات البناء بدار السلام

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها 15 أغسطس.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في حي دار السلام على النحو التالي:

أولاً.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع والميادين الرئيسية بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 800 جنيه للسكني و1400 جنيه للتجاري و900 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي و1400 جنيه لأخرى.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع الأكبر من 10م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 200 جنيه للسكني و500 جنيه للتجاري و250 جنيها للإداري و300 جنيه للصناعي و500 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

المستوى الأول يشمل الشوارع عرض 10م فأقل (مناطق عشوائية)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 70 جنيهًا للسكني و150 جنيهًا للتجاري و100 جنيه للإداري و150 جنيهًا للصناعي و150 جنيهًا لأخرى.

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