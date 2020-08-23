منع الإجازات وحملات نظافة مستمرة.. كيف استعدت الأوقاف لعودة صلاة الجمعة؟

كتب - محمود مصطفى:

أنهت وزارة الأوقاف، الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، بجميع المساجد المخصصة لذلك مستوى الجمهورية، طبقا لما أقرته لجنة مكافحة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس المقبل، استعدادا لعودة صلاة الجمعة.

وأكد وزير الأوقاف، على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.

وشدد على وضع علامات التباعد بساحة المسجد، إن كان له ساحة داخل سور المسجد، وحضور جميع العاملين من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

وقرر وزير الأوقاف، منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال، وجميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة المقبلة.

وأصدرت وزارة الأوقاف تعليمات لجميع المديريات قبل فتح المساجد لصلاة الجمعة المقبلة، وتمثلت فيما يلي:

1 ـ التشديد على حضور جميع العاملين بالمسجد.

2 ـ القيام بحملات نظافة وتعقيم واسعة قبل وبد صلاة الجمعة.

3 ـ فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق فقط وغلقه بعد الانتهاء منها مباشرة.

4 ـ التشديد على التزام الكمامات لجميع الأئمة والعاملين بالمسجد، ومتابعة علامات التباعد بين المصلين.

5 ـ الالتزام بميعاد خطبة الجمعة والمحدد بعشر دقائق فقط.

وأعلنت وزارة الأوقاف، رسميا توديع أذان النوازل، الجمعة الماضية، والعودة للصيغة الطبيعية في أذان الظهر، الجمعة المقبلة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الأمل حياة"، وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة.

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