أسعار جديدة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بحلوان

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها 15 أغسطس.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في حي حلوان على النحو التالي:

أولًا.. المنطقة (أ)

تشمل الشوارع المطلة على شارع عمر بن عبدالعزيز، والشوارع المطلة على طريق الأوتوستراد، والشوارع المطلة على كورنيش النيل، حيث يبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 300 جنيه للسكني، و800 جنيه للتجاري، و400 جنيه للإداري، و500 جنيه للصناعي، و800 جنيه لمناطق أخرى وتشمل (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل جميع التقسيمات منها (تقسيم الموظفين - سلاح المهندسين - الطيران - الاتحاد الاشتراكي - المحافظة - الأملاك - الفردوس وما شابهها)، حيث يبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 200 جنيه للسكني، و500 جنيه للتجاري، و250 جنيهًا للإداري، و300 جنيه للصناعي، و500 جنيه لأخرى (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل العزب والكفور ومساكن مشروع ناصر وما شابهها من مساكن، حيث يبلغ سعر التصالح مقابل المتر الواحد 100 جنيه للسكني، و200 جنيه للتجاري، و150 جنيهًا للإداري و200 جنيه للصناعي، و200 جنيه لأخرى وتشمل (النوادي الرياضية - المدارس - الحضانات - الأنشطة الخدمية المحلقة بالمساجد والكنائس ودور المسنين).

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