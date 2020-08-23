3 طرق.. كيف تستعلم عن طلبك بحجز شقة إسكان اجتماعي؟ - خطوات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن عودة مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، لتصبح من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد أن تم تغيير مواعيد العمل بسبب أزمة فيروس كورونا أكثر من مرة.

وتتعلق أكثر الأسئلة التي تتلقاها مراكز خدمة العملاء، بالاستفسار عن موقف الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي، وتغيير بعض البيانات الخاصة بكل حاجز، لذلك ينشر "مصراوي" الطرق المتاحة للاستعلام عن موقفك في الإسكان الاجتماعي، واستكمال البيانات دون الحاجة للذهاب إلى مركز خدمة العملاء.

الطريقة الأولى والتي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن موقف الطلب في حجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

الطريقة الثانية، تتعلق بالاتصال بالأرقام التي حددها صندوق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تمثلت في أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي، حيث تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 9 مساء.

أما الطريقة الثالثة التي أتاحها الصندوق، عبارة عن الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن ارسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها من هنا، https://www.facebook.com/SHMFFEG/

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