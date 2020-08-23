وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

كتب - يوسف عفيفي:

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية في وقت قياسي لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ.

وبحسب بيان اليوم، يقام الفندق بجوار النقابة في منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلي غالي رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبدالسيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوى العاملة، بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة في عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون في هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابي العمالي المصري، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة في الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة في طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان، أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سيكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أي معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة، أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.

وأجرى الوزير والمحافظ والحضور، جولة تفقدية داخل الفندق، واستمعوا لشرح من عبد الفتاح إبراهيم لمحتويات الفندق التي تشتمل على غرفة تحكم رئيسية تضم 32 كاميرا فائقة الجودة تعمل بتقنية وموزعة خارج الفندق وداخله ومتصلة بشبكة الإنترنت لمراقبة الفندق خارجيا وداخليا لرصد ما يحدث على مدار الـ 24 ساعة، فضلا عن 4 أدوار تشمل 40 غرفة تستوعب 64 نزيلا، وسويت فاخر فى كل دور، وكل غرفة مزودة بحمام منفصل على غرار الفنادق الكبرى، وجميع الغرف تفتح بنظام الكارت الممغنط توفير الأمان اللازم للنزلاء.

وتناول رئيس النقابة بالشرح ما يضمه الفندق من مطعم مركزي يتسع لما يزيد عن 150 شخصاً، وبه جزء مخصص للعائلات، وآخر للأفراد يطل على الشارع الرئيسي المقابل للدار، فضلا عن عدة شرفات تم إعدادها بالأدوات اللازمة كمكان لتناول الطعام للنزلاء في الهواء الطلق، كل شرفة بها طاولة واحدة ،وحولها 4 كراسي، مع توافر نظام السلامة والصحة المهنية المتبع في الردهات والغرف والقاعات وسلم الطوارئ المعد للحالات الطارئة كالأبواب المطلة عليه يتم فتحها من داخل الفندق وليس من خارجه ضمان توفير كافة اشتراطات السلامة في حالة حدوث أى ظرف طارئ.

وأشار رئيس النقابة، إلى أن الفندق ملحق به قاعة مؤتمرات تصلح لكافة الأغراض الترفيهية والاجتماعية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة على قطعة الأرض المواجهة للفندق والتي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع.

وأكد رئيس النقابة، أنه تم الاستعانة بمتخصصين لإدارة الفندق، موجها الشكر والتقدير إلى كل من أسهم وشارك في إنجاح هذا العمل من العمالة والفنيين من الشركات التابعة لقطاع النقابة ما وفر في نصف التكلفة.