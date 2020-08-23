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القوى العاملة: السعودية تمدد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة المنتهية آليا

12:24 م الأحد 23 أغسطس 2020
القوى العاملة: السعودية تمدد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة المنتهية آليا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن تمديد صلاحية تاشيرة الخروج والعودة المنتهية آليا بسبب كورونا.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير، على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، إن المديرية العامة للجوازات السعودية كشفت عن أنه جارٍ التمديد آلياً صلاحية تأشيرة الخروج والعودة المنتهية خلال فترة تعليق العودة إلى المملكة بسبب جائحة كورونا.

وقالت المديرية العامة للجوازات، إن ذلك سيتم تدريجياً بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد دعت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجميع إلى الحرص على متابعة الأخبار الخاصة من مصادرها الرسمية.

محمد سعفان وزير القوى العاملة تاشيرة الخروج والعودة فيروس كورونا

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