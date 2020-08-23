17 محطة ويربط جميع الخطوط.. ننشر تفاصيل الخط الخامس للمترو "مدينة نصر - الساحل"

كتب- محمد نصار:

تعمل الشركة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، التابعة لوزارة النقل، على زيادة مد خطوط الشبكة في نطاق القاهرة الكبرى من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين يوميا وتخفيف حدة الزحام على وسائل النقل والطرق بالمحافظات الثلاث وخاصة القاهرة والجيزة.

ومؤخرا افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام عددا من محطات مترو الأنفاق الجديدة ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وكذلك المحطة التبادلية العملاقة "عدلي منصور".

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ومن بين المشروعات التي تستهدف الشركة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة إنشاء خط خامس لمترو الأنفاق من مدينة نصر مرورا بهليوبوليس والسواح والخلفاوي ونهاية بالساحل.

وتأتي أهمية إنشاء خط خامس للمترو من القدرة على الترابط وتبادل الخدمة بين الخطوط جميعها حيث يستهدف الربط بين خطوط شبكة المترو من خلال تبادل الخدمة مع جميع الخطوط الأخرى.

ويبدأ الخط الخامس من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر مرورا بشارع الدكتور حسن الشريف بالحي الثامن بمدينة نصر ويمر في شارع مصطفى النحاس ثم شارع حسن المأمون يليه النادي الأهلي بمدينة نصر وحتى أسـفل طريق النصر ليتقاطع مع شارع النزهة ويستمر أسفله حتى كوبري النزهة ثم ميدان الجلاء وشارع أبوبكر الصديق ليتقاطع مـع الخـط الثالث في محطة هارون.

ويمر أسفل شارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة ويقطع أسفل شارع جسر السويس ليتقاطع مع ميدان ابن الحكم ويستمر ليتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة حلمية الزيتون ويستمر حتى ميدان المطرية ثم يتجه إلى شارع الأميرية ليتقاطع مع الخط السادس في ميدان السواح ثم شارع مجمع المصانع ويعبر أسفل السكة الحديد إلى شارع أحمد حلمي ويتجه إلى ميدان المماليك أسفل كوبري منشأة الجمل ثم شارع معمل الألبان ويستمر حتى ميدان الخلفاوى ليتقاطع مع الخط الثاني في محطة الخلفاوي ثم شارع جسر البحر مروراً بكوبري الساحل حتى منطقة الساحل نهاية الخط بطول حوالي 24 كم ويضم 17 محطة.

ومن المستهدف وفق الدراسات المخططة أن يستغرق تنفيذ هذا الخط نحو 6 سنوات، على أن يتم طرح أعمال التنفيذ فور الانتهاء من إعداد مستندات ودراسات الجدوى، وتلقت الهيئة القومية للأنفاق عروضا من أكثر من جهة (كورية - صينية - إيطالية) لتنفيذ دراسات هذا الخط.