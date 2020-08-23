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الانتخابات 17 سبتمبر.. القراء: الجمل وحشاد يترشحان لخلافة الطبلاوي

11:47 ص الأحد 23 أغسطس 2020
الانتخابات 17 سبتمبر.. القراء: الجمل وحشاد يترشحان لخلافة الطبلاوي

القارئ محمود الخشت

كتب - محمود مصطفى:

قال القارئ محمود الخشت الأمين العام لنقابة القراء، إنه سيتم إجراء الانتخابات على منصب النقيب، لخلافة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في الـ17 من سبتمبر المقبل.

وأضاف الخشت في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه تم فتح باب الترشيح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، يوم الخميس الماضي، وتقدم للترشيح على منصب النقيب، الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، والشيخ حلمي الجمل مقريء السيدة زينب، و 45 مرشحا على لعضوية مجلس الإدارة.

ولفت الأمين العام لنقابة القراء، إلى أنه سيتم غلق باب الترشيح على مقعد النقيب وأعضاء مجلس الإدارة السبت المقبل الـ 29 من أغسطس الجاري، يتم بعدها فحص أوراق المتقدمين، وسيتم توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية لأعضاء النقابة البالغ عددهم عشرة آلاف، لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة في الـ 17 من سبتمبر المقبل.

وأكد الأمين العام لنقابة القراء، أنه حال عدم اكتمال النصاب لعقد الجمعية العمومية في الـ 17 من سبتمبر المقبل، ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى نهاية سبتمبر.

وخلا مقعد نقيب القراء بوفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي في الخامس من مايو الماضي، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، بمنصب القائم بأعمال نقيب القراء، لحين إجراء انتخابات.

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محمد محمود الطبلاوي نقابة القراء القارئ محمود الخشت

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