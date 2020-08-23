قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003 وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.

كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 5 يوليو 2017.​