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بسبب المواد الخطرة.. البيئة تشن حملات تفتيشية على منشآت صناعية بأسوان

11:18 ص الأحد 23 أغسطس 2020
بسبب المواد الخطرة.. البيئة تشن حملات تفتيشية على منشآت صناعية بأسوان

حملات تفتيشية

كتب- محمد نصار:

شن الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بأسوان، حملة تفتيشية على عدد من المواقع والمنشآت الصناعية بأسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وبحسب بيان صحفي، شملت الحملة المرور على هيئة ميناء السد العالي، ومستودعات عدد من شركات البترول بمنطقة أبوالريش، وعدد من المنشآت بالمدينة الصناعية شملت مصانع الغازات، مصنع للبويات، مصنع لصناعة الكحول، وذلك بهدف مراجعة التعامل الآمن مع المواد الخطرة في جميع المواقع وأماكن التخزين والمستودعات التابعة لتلك المنشآت.

وتهدف الحملة إلى الوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من حيث طرق النقل والتخزين ومدى التزامها بالإجراءات المتعلقة بوسائل التأمين والحماية المدنية واشتراطات السلامة المهنية وتحديد درجة الاستعداد للتعامل مع أي أحداث طارئة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي والأفرع الإقليمية بالمرور على كافة المنشآت المنتجة لمادة نترات الأمونيوم بكل محافظات الجمهورية من خلال حملات تتم بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير قانون البيئة، من حيث طرق النقل والتخزين ومعاينة تلك المنشآت وإعداد تقارير لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

حملات تفتيشية منشآت صناعية أسوان وزارة البيئة

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