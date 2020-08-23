"العليا للمحال العامة": تلقينا عدة مقترحات بشأن المواعيد الدائمة للغلق

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا للمحال العامة، إن اللجنة تلقت عدة مقترحات من جهات بالدولة بشأن مواعيد غلق المحال العامة بشكل دائم.

وأضاف الفيومي، لمصراوي، الأحد، أن اللجنة لم يعرض على جدول أعمالها حتى الأن أي من هذه المقترحات من أجل مناقشتها، حيث عقدت اللجنة اجتماعا وحيدا يوم 15 أغسطس الجاري.

وأشار عضو اللجنة العليا للمحال العامة، إلى أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة مقترحات المواعيد الدائمة لغلق المحال التجارية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك سيتم تحديده خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن هذه المواعيد الجديدة لغلق المحال على مستوى المحافظات غير متعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد وإنما ستكون مواعيد دائمة وبصورة رسمية تغلق فيها جميع المحال عند ساعة معينة ليلا.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة 15 أغسطس بحضور النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية)، وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية)، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ومنها مقترحات تصنيف المحال العامة تمهيداً لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ومقترحات تحديد فئات الرسوم، ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومناقشة مقترح الدليل الإرشادي للجنة العليا للتراخيص الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لطلب الترخيص.

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء محمود شعراوي أن القانون يمثل نقلة نوعية كبيرة ويسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة، كما يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا.

وأضاف شعراوي أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وبما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

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