إحباط محاولة تهريب 55 هاتفا بمطار القاهرة
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كتب - محمد عبيد
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.
وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك في راكب يحاول الخروج مسرعًا من صالة الوصول الدولية وسط زحام الركاب، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص، تلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه.
وقرر حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك تشكيل لجنة من نجاح لطفي مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد سيد رئيس القسم لتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 55 هاتفًا محمولا ماركة آيفون، واكسسوارات محمول.
وبحسب بيان، تم ااتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.
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