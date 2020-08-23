أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

إحباط محاولة تهريب 55 هاتفا بمطار القاهرة

11:05 ص الأحد 23 أغسطس 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك في راكب يحاول الخروج مسرعًا من صالة الوصول الدولية وسط زحام الركاب، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص، تلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه.

وقرر حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك تشكيل لجنة من نجاح لطفي مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد سيد رئيس القسم لتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 55 هاتفًا محمولا ماركة آيفون، واكسسوارات محمول.

وبحسب بيان، تم ااتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.

جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب

الخبر التالى:

"العليا للمحال العامة": تلقينا عدة مقترحات بشأن المواعيد الدائمة للغلق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. بدء صرف مرتبات أغسطس لموظفي الحكومة (جدول المواعيد)