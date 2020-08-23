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مساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات" يلتقي الشركات العاملة بالإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

10:56 ص الأحد 23 أغسطس 2020
مساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات" يلتقي الشركات العاملة بالإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

جانب من اللقاء

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، اجتماعاً مع مسئولي الشركات العاملة بالمرحلتين 3 و 4 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز والمشروع.

وطالب بهجات، خلال اللقاء، الشركات العاملة بالمشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة، لأهمية المشروع، وكذا الجودة في التشطيبات.

وأكد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع، وكذا تسهيل كافة الإجراءات أمام الشركات، وضرورة المتابعة الدورية من قِبلِ مسئولي جهاز المدينة لإزالة أية عقبات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وعقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة مع الشركات ومسئولي المشروع لحين الانتهاء من التنفيذ.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة،على أنه سيتم سحب الأعمال من الشركة المتأخرة في التنفيذ، وإسنادها إلى شركة أخرى لتسليم المشروعات في المواعيد المقررة.

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المهندس كمال بهجات المجتمعات العمرانية الإسكان الاجتماعي مدينة بدر

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