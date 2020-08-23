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رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يُسلم 22 باكية بيع سلع بسويقة الحي الثالث

10:40 ص الأحد 23 أغسطس 2020
رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يُسلم 22 باكية بيع سلع بسويقة الحي الثالث

رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يُسلم 22 باكية بيع

كتب- محمد عبدالناصر:

سلَّم المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ٢٢ باكية بيع سلع للفائزين بها بمقابل الانتفاع "إيجار يومي" بسويقة الحي الثالث بمنطقة "ابنى بيتك" بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي جهاز المدينة والشرطة المختصة، مشيرًا إلى أن إجمالي الباكيات بالسويقة ٣٨ باكية.

وأكد "صميدة"، في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم تسليم الباكيات المتبقية الأسبوع المقبل بسبب كثرة أعداد المتقدمين لحجز هذه الباكيات، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة، وكذا توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين وللقضاء على المظاهر العشوائية بمدينة الفيوم الجديدة.​

مدينة الفيوم الجديدة سويقة الحي الثالث منطقة ابنى بيتك

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