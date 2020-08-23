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طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية (دور ثان)

09:39 ص الأحد 23 أغسطس 2020
طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية (دور ثان)

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، امتحان الدور الثاني لمادة اللغة الأجنبية الثانية لشعبتي "علمي، وأدبي".

يبدأ الامتحان من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

وانطلق، أمس السبت، ماراثون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 إلي (110900) طالب/طالبة، بينما يبلغ عدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية.​

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