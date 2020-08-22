وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان دار ضيافة النقابة العامة للغزل والنسيج

القاهرة- (أ ش أ):

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، مساء اليوم السبت، حفل افتتاح دار الضيافة الخاصة بالنقابة العامة للغزل والنسيج بعد تجديدها، بحضور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وفايز المطيري مدير منظمة العمل العربية.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، اتخاذ كافة إجراءات السلامة من حيث توفير محطة رفع مياه خارج الدار لتوفير المياه بصفة دائمة للنزلاء، وضمان عدم انقطاعها، فضلًا عن نظام توزيع الكهرباء خارج الدار وداخلها، وتأمين كافة التوصيلات الكهربائية المختلفة لتوفير كافة وسائل الأمان للنزلاء، موضحًا أن ذلك الافتتاح والتطوير هو حصيلة جهود كبيرة قامت بها النقابة العامة من أجل تعظيم مواردها والاستفادة القصوى من منشآتها والأصول الثابتة غير المستغلة، من أجل خدمة العمال وتحقيق الحلم الأكبر بإقرار معاش تكميلي للعاملين في القطاع.