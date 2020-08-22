أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان دار ضيافة النقابة العامة للغزل والنسيج

11:25 م السبت 22 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان دار ضيافة النقابة العامة للغزل والنسيج

محمد سعفان وزير القوى العاملة

القاهرة- (أ ش أ):

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، مساء اليوم السبت، حفل افتتاح دار الضيافة الخاصة بالنقابة العامة للغزل والنسيج بعد تجديدها، بحضور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وفايز المطيري مدير منظمة العمل العربية.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، اتخاذ كافة إجراءات السلامة من حيث توفير محطة رفع مياه خارج الدار لتوفير المياه بصفة دائمة للنزلاء، وضمان عدم انقطاعها، فضلًا عن نظام توزيع الكهرباء خارج الدار وداخلها، وتأمين كافة التوصيلات الكهربائية المختلفة لتوفير كافة وسائل الأمان للنزلاء، موضحًا أن ذلك الافتتاح والتطوير هو حصيلة جهود كبيرة قامت بها النقابة العامة من أجل تعظيم مواردها والاستفادة القصوى من منشآتها والأصول الثابتة غير المستغلة، من أجل خدمة العمال وتحقيق الحلم الأكبر بإقرار معاش تكميلي للعاملين في القطاع.

هذا المحتوى من

محمد سعفان وزارة القوى العاملة النقابة العامة للغزل والنسيج خالد عبدالعال

الخبر التالى:

"أقل من 100 إصابة".. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:في ليلة بيضاء.. الزمالك يكتفي بثلاثية في الأهلي