غدًا.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 127 رحلة لنقل 14 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي غدًا الأحد، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 7 آلاف راكب.

وقالت مصادر بالمطار إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 14 ألف راكب على متن 127 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأعلنت شركة مصر للطيران تسيير 31 رحلة جوية، غدًا الأحد، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندجامينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي)، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كلٍ من الغردقة والأقصر، ورحلة خاصة إلى طابا و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكب.