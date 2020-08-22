النائب العام يشارك في لجان مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كتب- محمد نصار:

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الذي شارك في لجان اليوم الأول من المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث تستمر المقابلات على مدار خمسة أيام متتالية.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد 190 متدربا في 640 ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية 79 متدربا والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.