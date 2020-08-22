النائب العام يشارك في لجان مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد نصار:
استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الذي شارك في لجان اليوم الأول من المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث تستمر المقابلات على مدار خمسة أيام متتالية.
ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.
وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد 190 متدربا في 640 ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية 79 متدربا والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97148
عدد المصابين
-
64318
عدد المتعافين
-
5231
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22792364
عدد المصابين
-
15473378
عدد المتعافين
-
795460
عدد الوفيات
إعلان