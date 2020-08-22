أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

النائب العام يشارك في لجان مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

10:02 م السبت 22 أغسطس 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد نصار:

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الذي شارك في لجان اليوم الأول من المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث تستمر المقابلات على مدار خمسة أيام متتالية.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد 190 متدربا في 640 ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية 79 متدربا والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.

الأكاديمية الوطنية للتدريب حماده الصاوي النائب العام

الخبر التالى:

الهضيبي يحيي ذكرى رحيل زعماء الوفد: أرسوا مبادئ الدولة العصرية الحديثة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97148

    عدد المصابين

  • 64318

    عدد المتعافين

  • 5231

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:في ليلة بيضاء.. الزمالك يكتفي بثلاثية في الأهلي