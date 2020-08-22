انتصار حقيقي للإرادة المصرية.. "عربية النواب" تشيد بوقف إطلاق النار في ليبيا
(مصراوي):
قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم السبت، إن قرار وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، جاء نتيجة الموقف المصري الحاسم والحازم من الأزمة الليبية منذ بدايتها.
وأشار رسلان إلى أن القرار يعبر عن انتصار حقيقي للإرادة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث إن مصر منذ بداية الأزمة وكان موقفها واضحًا في رفض أي عدوان خارجي والتمسك بالحل السلمي.
وأوضح النائب أن اهتمام الرئيس بملف القضية الليبية والتعامل معه بحكمة كان الهدف الأساسي منه حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على المقدرات الليبية في مواجهة أطماع بعض الجهات الخارجية.
وأشاد رسلان بدور الجيش المصري في هذه الأزمة والعمل على حماية العمق الاستراتيجي لمصر من الناحية الغربية، قائلًا: على الرغم من التحديات؛ فإن جيش مصر العظيم نجح في تحقيق معادلة يد تبني ويد تحمل السلاح.
ولفت النائب إلى أنه رغم وجود عدد من الملفات المهمة سواء الأزمة الليبية أو مواجهة الإرهاب؛ فإن المشروعات القومية العملاقة تسير على قدم وساق في تحقيق الإنجازات على أرض الواقع لصالح الشعب المصري.
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