لاشين إبراهيم: مقابلات الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة اتسمت بالموضوعية
كتب- محمد نصار:
شارك المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، في مقابلات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والمقرر لها أن تستمر لمدة 5 أيام حتى 26 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وجاءت مشاركة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن مجموعة من الوزراء والمحافظين والخبراء بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.
وصرح المستشار لاشين إبراهيم، بأن المقابلات اتسمت بالموضوعية ودارت معظم الأسئلة حول تقييم شخصية المتقدمين الذين تمتعوا بقدرٍ عالٍ من العلم والمعرفة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أهمية حرص الشباب على الاجتهاد والمثابرة من أجل الوصول للمناصب القيادية مع البحث دائمًا عن المعرفة مضيفًا أن الوصول لتلك المناصب ليس بالأمر السهل.
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