إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس تحتفل بعيد السيدة العذراء (صور)

(مصراوي):

احتفلت إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس، مساء أمس الجمعة، بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم، بإقامة صلاة العشية في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام.

وصلى صلاة العشية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.

شهدت العشية مشاركة شعبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية الصلوات أجريت دورة السيدة العذراء مصحوبة بمجموعة من الألحان والمدائح المناسبة.