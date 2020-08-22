من صحراء إلى ناطحات سحاب.. كيف أصبح شكل أبراج العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة (صور وفيديو)

كتب- محمد عبدالناصر:

"مشروعات ضخمة وأحلام تحولت إلى حقيقة".. بهذه الجملة يمكن وصف العمل داخل أهم مدينتين يتم تنفيذهم الأن في مصر وهما العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، حيث تسعى الحكومة بكل أجهزتها للانتهاء من المرحلة الأولى من المدينتين والذي من المتوقع أن يكون العام المقبل.

ففي العاصمة الإدارية، يتم تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عملاقة في مختلف المجالات على مدار الـ4 سنوات الماضية، ورغ ما يتعرض له العالم خلال 2020 من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا، تتواصل أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل المشروع الأكبر في مصر.

يعتبر الحي السكني الذي يضم 20 ألف شقة، بجانب المنطقة المركزية التي تضم أبراج شاهقة من ضمنها أعلى برج في أفريقيا، أحد أبرز المشروعات داخل العاصمة الإدارية، بخلاف مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومباني الحي الحكومي ومبنى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

حيث انتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من تنفيذ ما قريب من 90% من الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية، حيث يعتبر هذا الحي من أول المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بمشروع العاصمة الإدارية.

وتم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة وجاري الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، وتصل مساحة الحي السكني الثالث لـ1000 فدان عبارة عن 8 مجاورات، حيث ويضم الحي 19 ألف و944 وحدة سكنية و328 فيلا و624 تاون هاوس و64 مبنى سكني مختلط.

وطرحت وزارة الإسكان قرابة الـ3 آلاف وحدة للحجز خلال الفترة الأخبرة، ووصل سعر المتر إلى 11ألف و250 جنيهًا، كما تصل مساحات الوحدات 180 مترًا، وكان من المقرر أن تبدء عمليات التسليم خلال الفترة القريبة المقبل، لكن الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ورونا أثرت على خطط التسليم.

وفي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وصل ارتفاع البرج الأيقوني لـ188 متراً، وهو ما يوازى ارتفاع برج القاهرة، وجارٍ تركيب الجزء المعدني فى الدور الـ18.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 387متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانة بالكامل لبرجين منهما، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعا خلال العام المقبل 2021، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال الأساسات لمجموعة أبراج أخرى.

ويتواجد في مدينة العلمين الجديدة ممشى سياحي، يجرى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى منه، بجانب الانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

كما يجرى تنفيذ المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 60%، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

ووصلت نسبة الإنجاز الفعلي لجميع الأعمال بمنطقة الداون تاون، 65%، والتي تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.، موضحاً أنه تم وجارٍ تنفيذ 80 عمارة (1920 وحدة) بمشروع الإسكان المتميـز، بجانب تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة) بمشروع "سكن مصر" وتخطت نسبة الإنجاز 65 %.

أما عن الحي اللاتيني، فهو يقع على مساحة 404 أفدنة، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز لاعمال الخرسانات 40%، بجانب تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان (سكنى – تجاري) بالمنطقة الشاطئية، وكذا تنفيذ أعمال المرافق المختلفة وفقاً للخطة الزمنية، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى (مرحلة أولى) بطاقة 90 ألف م3.