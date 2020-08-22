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استكمالًا للجسر الجوي.. مصر ترسل طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات إلى لبنان

05:48 م السبت 22 أغسطس 2020
استكمالًا للجسر الجوي.. مصر ترسل طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات إلى لبنان

مساعدات إلى لبنان

(مصراوي):

استكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

أقلعت طائرتين نقل عسكريتين من جمهورية مصر العربية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيق، في ثامن رحلات الجسر الجوي التي تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، تم إعدادها بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك الشفاء المصري.

وأشاد المسئولون بدولة لبنان بالدور الفعال الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار المرفأ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني عبر مختلف الأزمنة.

يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيداً لدور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية، للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن.

لبنان السيسي القوات المسلحة مطار رفيق الحريري

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