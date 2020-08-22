كرم جبر: الوطنية للتدريب تنقب عن الشباب أصحاب الكفاءات



كتب- محمد نصار:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تشرف اليوم برئاسة إحدى لجان اختيار المتقدمين للانضمام للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ولمس وجود قدرات عالية للشباب المتقدمين للالتحاق بالبرنامج.

وأضاف جبر، في تصريحات صحفية، السبت: قواعد الاختيار تتسم بالشفافية وتحقق العدالة التامة ليحصل كل شاب على حقه وفقا لقدراته ومؤهلاته من أجل القدرة على أداء الخدمات التي يتطلبها هذا المنصب.

وتابع رئيس الأعلى للإعلام: التجربة التي رأيتها اليوم جديدة ولأول مرة في مصر توجد خطة منسقة في الأكاديمية هدفها التنقيب عن الشباب من أجل منحهم الفرصة لإحداث التغيير رفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وحول معايير الاختيار، أوضح؛ المعايير متعددة منها اختبارات اللغة واليوم اختبار بمثابة اختبار هيئة لقياس القدرات الشخصية للمتقدم وقدرته على إدارة الأزمات والتعامل مع المشكلات المختلفة والعمل على حلها والاختبارات كانت شاملة لجميع جوانب الشخصية.

وتشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، استقبال الدفعة الثالثة من المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون للمقابلات الشخصية المؤهلة للالتحاق بالبرنامج وذلك على مدار عدة أيام تبدأ اليوم وتنتهي الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الدفعة الأولى من البرنامج شملت ١٩٠ متدربا لمدة ٨ شهور بعدد ٦٤٠ ساعة تدريبية بدأت في ١٣ مايو ٢٠١٧ وحتى ١٣ يناير ٢٠١٨.

كما شملت الدفعة الثانية ٧٩ متدربا لمدة ١٠ شهور بدأت في ٣ نوفمبر ٢٠١٩ وحتى الآن.