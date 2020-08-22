"الوطنية للتدريب" تفتح أبوابها للمرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كتب- محمد نصار:

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم السبت، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والتي ستستمر على مدار خمسة أيام ل(686) مُتقدما.

ويشارك في لجان المقابلات عدد من الوزراء والمحافظين والخبراء بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

يذكر أن الدفعة الأولى من البرنامج شملت ١٩٠ متدربا لمدة ٨ شهور بعدد ٦٤٠ ساعة تدريبية بدأت في ١٣ مايو ٢٠١٧ وحتى ١٣ يناير ٢٠١٨.

كما شملت الدفعة الثانية ٧٩ متدربا لمدة ١٠ شهور بدأت في ٣ نوفمبر ٢٠١٩ وحتى الآن.