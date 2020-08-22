فتح باب الترشح بعد شهر.. مصادر: "الوطنية للانتخابات" تبحث جدول انتخابات مجلس النواب

كشف مصدران، أحدهما سياسي والآخر وثيق الصلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن الهيئة تبحث في اجتماعات متوالية الجدول المقترح لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد قيام الرئيس السيسي بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء الماضي.

واتفق المصدران على أن الهيئة لن تعلن الجدول المنظم لانتخابات مجلس النواب إلا بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ منتصف أغسطس المقبل.



ورجح المصدر السياسي أن يكون فتح باب الترشيح في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل، لمدة أسبوع، وبعده يتم فتح باب الطعون والبت فيها وإعلان القوائم النهائية للمرشحين ثم بدء فترة الدعاية.



وتُجرى انتخابات مجلس النواب على ٥٦٨ مقعدًا نصفها بنظام القوائم المغلقة، موزعة على ٤ دوائر، والنصف بنظام الفردي.



ورجحت المصادر إجراء الانتخابات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر علي أن تُجرى جولة الإعادة في الثلث الأول من شهر نوفمبر، مؤكدًا أن الهئيه ما زالت تتشاور في إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة مثلما حدث في مجلس الشيوخ، أو مرحلتين؛ بسبب طبيعة تلك الانتخابات، وأنه في حالة إجرائها على مرحلتين، ستكون المرحلة الثانية بين شهري نوفمبر وديسمبر.

وينص القانون على أن تُجرى الانتخابات في مادة لا تقل عن ٦٠ يومًا من انتهاء المجلس القائم، والذي تنتهي ولايته في الأسبوع الأول من شهر يناير.