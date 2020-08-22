يصل لـ 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 949 فرصة عمل للشباب (تفاصيل)

محافظ القاهرة يدشن ٢٠ أوتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي ضمن أسطول "النقل

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر عدد 949 فرصة عمل خالية داخل البلاد، بالقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة، خلال شهر أغسطس الجاري.

وتواصلت وزارة القوى العاملة، مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة بالمدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات والمؤهلات.

وتضمنت فرص العمل المتاحة، مزايا تأمينية وطبية واجتماعية وتوفير سكن، وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، حيث تبدأ المرتبات من 1200 جنيه، وتصل إلى 6 آلاف جنيه.

وينشر "مصراوي" بيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة لوزارة القوى العاملة على النحو التالي: