هدف أساسي للدولة المصرية.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بوقف إطلاق النار بليبيا وعودة الاستقرار

كتب- مصراوي:

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن إعلان وقف النار في دولة ليبيا الشقيقة سيسهم في عودة الاستقرار داخل الأراضي الليبية؛ وهو الهدف الأساسي الذي سعت إليه الدولة المصرية.



وأضاف هاشم، في بيان صحفي اليوم السبت، أن تلك الخطوة المهمة التي تعتبر بداية حقيقية لعودة ليبيا قوية غير مقسمة، ما كانت لتتحقق لولا الدور القوي الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار.



وأشار النائب إلى أن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا أن هدفها الأول والأخير هو مصلحة واستقرار ليبيا، لافتًا إلى أن الموقف المصري الحاسم سواء في ما يتعلق بالخط الأحمر الذي لم يكن يتم تجاوزه بشأن سرت، وأيضًا إعلان القاهرة الذي أسهم في توجيه الوضع الليبي تجاه نصابه الصحيح، بهدف إقامة دولة وطنية موحدة مدنية مستقرة على أرض ليبيا.



وأشار هاشم إلى أن ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار وقف إطلاق النار يؤكد اعتزاز مصر بالسلام ورغبتها في تأصيله داخل ليبيا، والعمل على عودة الاستقرار إليها في أقرب وقت؛ خصوصًا أن الحفاظ على أمن ليبيا هو هدف أساسي للدولة المصرية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية. وكتب السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".