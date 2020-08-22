12 كاميرا ووحدتان للبثّ و4 معلقين.. ننشر استعداد التليفزيون لمباراة القمة



كتب- مصراوي:

كثف التليفزيون المصري من استعداداته لنقل مباراة القمة الـ١٢٠ اليوم بين فريقي الأهلي والزمالك، لنقل المباراة بأعلى جودة ممكنة.

وقال المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، إنه سيتم نقل المباراة على أعلى مستوى بناء على تعليمات رئيس التليفزيون نائلة فاروق.

وأضاف لمصراوي، أنها ستكون قمة كروية على أعلى مستوى من البث، حيث خصص التليفزيون ١٢ كاميرا ووحدتي بث hd عالية الجودة لنقل المباراة، وستخرج بشكل يليق بمصر.

وتابع مبارك، أن المباراة سيتولى إخراجها المخرج هشام عبد الودود، وسيتم نقل المباراة عبر قناة تايم سبورتس أرضيا، وأون تايم سبورتس فضائيا.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس أسماء معلقي المباراة، حيث يتولى الكابتن مدحت شلبي التعليق على القناة الصوتية الأولي، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، وذلك على قناة OnTime Sports.

كما يقوم أيمن الكاشف بالتعليق على القناة الصوتية الأولي، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية علي OnTime Sports2 .

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك، والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال في التعليق على المباراة وتحليل أحداثها، مؤكدا حرصه التام على تطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن من الجماهير.

وناشد المجلس كافة وسائل الإعلام أن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية، ونشرها بين الجميع، مشيرا إلى أنه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية قبل وأثناء وبعد المباراة، وأنه سوف ينشر تقريراً بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين.