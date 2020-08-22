اليوم.. الوطنية للتدريب تستقبل المتقدمين للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
كتب- محمد نصار:
تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، الدفعة الثالثة من المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.
ومن المقرر أن يخضع المتقدمون للمقابلات الشخصية المؤهلة للالتحاق بالبرنامج وذلك على مدار عدة أيام تبدأ اليوم وتنتهي الثلاثاء المقبل.
يذكر أن الدفعة الأولى من البرنامج شملت ١٩٠ متدربا لمدة ٨ شهور بعدد ٦٤٠ ساعة تدريبية بدأت في ١٣ مايو ٢٠١٧ وحتى ١٣ يناير ٢٠١٨.
كما شملت الدفعة الثانية ٧٩ متدربا لمدة ١٠ شهور بدأت في ٣ نوفمبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
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