وزير الكهرباء لـ"مصراوي": انخفاض معدل أخطاء الفواتير بعد تطبيق "القراءات الموحدة"



كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك إجراءات مشددة اتخذتها الوزارة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، المتعلقة بضمان إصدار فواتير صحيحة خالية من أي زيادات، منوهًا بأن برنامج القراءات الموحد أسهم إلى حد كبير في انخفاض الشكاوى نسبيًّا.



وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الخطأ البشري وارد جدًّا، إلا أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية نجحت فى التنسيق مع الشركة المتعاقد معها لقراءة عدادات المشتركين في الحد من الشكاوى المتعلقة بالقراءات الخاطئة والتي يترتب عليها إصدار فواتير غير صحيحة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي لكل مشترك.



وشدد وزير الكهرباء على أن مَن يحدد قيمة الفاتورة هو المشترك نفسه من خلال معدلات استهلاك الكهرباء وكيفية وعيه بطرق الترشيد السليمة التي لا توثر على طبيعة استهلاكه؛ ولكنها تحسن استخدام الطاقة، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع، تؤكد ضرورة تقديم كل التسهيلات والتيسير على المواطنين من محدودي الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك، ولم يتمكنوا من سدادها، لافتًا إلى أنه وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى وتقسيط المديونية وفقًا للوائح والقوانين لمَن يصعب عليه السداد مرة واحدة.



وفي ما يتعلق بشكاوى رفع العدادات، أكد شاكر أن هناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك، وهى عبارة عن إرسال شركة التوزيع إنذارَا بالفصل مرتين وتراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، علاوة على عدم استجابة المشترك للشركة وعدم اللجوء إلى طلب التقسيط على الأقل.



وأضاف وزير الكهرباء أنه تم تطوير مراكز الخدمة وميكنة الخدمات؛ حيث بلغ عدد مراكز الخدمة التي تم تطويرها للعمل بنظام الشباك الواحد بشركات توزيع الكهرباء 461 مركزًا من إجمالي 466 مركزًا، وذلك عن طريق ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين، بما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أي شباك.



واتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى خفض معدلات شكاوى القرارات والفواتير الخاطئة، وذلك من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء الذي بلغ عدد المشتركين المستخدمين له ٥ ملايين مشترك.



يهدف البرنامج إلى القضاء على أخطاء الفواتير؛ خصوصًا أن البرنامج يهدف إلى منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء، وذلك بالتأكد من قيام كشافي الكهرباء بالذهاب إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلي لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر في البرنامج.



وسيقوم البرنامج بتسجيل القراءة إذا كانت استهلاكًا فعليًّا للمواطن، وعدم تسجيلها إذا كانت قراءة شاذة أو قيام الموظف بتسجيل متوسط استهلاك، وذلك يتيح الدقة والسرعة أثناء الحصول على الاستهلاك.



يذكر أن برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، وسيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترِك، ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة؛ لذلك يصعب التلاعب في هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن في أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثاني استهلاكه الفعلي فقط، وذلك بعد تزايد شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة.



كما تم أيضًا تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى؛ حيث تلقى الخط الساخن 121 منذ تطويره في 21/8/2016 نحو 9 ملايين مكالمة؛ لتلقي بلاغات الأعطال والشكاوى الفنية والتجارية والرد على الاستفسارات، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء على GOOGLE Play، وكذلك من خلال إرسال رسائل SMS إلى رقم 91121؛ حيث قامت هذه القنوات بالرد على 7500 شكوى منذ إنشائها في 24/4/2016.

- تلقى الموقع الإكتروني للوزارة منذ إنشائه عام 2012 نحو 69 ألف شكوى.



- تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 نحو 51 ألف شكوى خاصة بالكهرباء ، بينما تلقى وزير الكهرباء على هاتفه الشخصي أكثر من 1500 شكوى من خلال التواصل المباشر مع المواطنين.



- تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين 20 ألف شكوى عبر القنوات المختلفة (مكاتبات من جهات حكومية أو خاصة- برقية- خطاب- فاكس- مقابلة شخصية- تليفون).