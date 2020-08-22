حدث ليلاً| تحرك برلماني لإلغاء تخفيض وزن الخبز.. والأوقاف تمنع الإجازات غير الوجوبية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.

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تحرك برلماني لإلغاء قرار تخفيض وزن رغيف الخبز: يخالف توجيهات الرئاسة

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، طالبت خلاله بضرورة إلغاء قرار تخفيض وزن رغيف الخبز وإيجاد آلية بديلة لتنفيذ مطالب أصحاب المخابز.

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​رئيس جهاز تحسين الأراضي لـ"مصراوي": رصدنا مليون فدان مخالف لاستهلاك المياه في الأراضي الجديدة

قال سعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، إنه تم تفعيل دور اللجنة المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، حيث تم التوافق بين الجانبين منذ 4 أشهر على بدء المرحلة الأولى من التحول الري بالغمر إلى الري الحديث في الأراضي الجديدة المخالفة للري الحديث، لافتًا إلى أن تلك الأراضي كان مصرح لها بالري الحديث ولكن أغلبهم مخالفين.

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بسبب عودة الجمعة.. الأوقاف تمنع الإجازات غير الوجوبية لمدة أسبوع

قررت وزارة الأوقاف، منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال، وجميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة المقبلة.

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ترامب يقيم مراسم خاصة لتأبين شقيقه في البيت الأبيض

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسرته نظرة الوداع، يوم الجمعة، على شقيقه روبرت، الذي توفي الأسبوع الماضي.

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برلين وباريس ولندن تؤكد التزامها بمواصلة مكافحة الإرهاب في مالي

رغم الانقلاب العسكري في مالي، أكدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تمسكها بمكافحة الإرهاب في البلاد التي تقع غربي أفريقيا.

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