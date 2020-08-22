برلمانية: قرار وقف العمليات العسكرية بليبيا انتصار لرؤية مصر لحماية للشعب الليبي

قالت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية، يعكس استجابتهما للمقترحات التي دعت إليها مصر لحل الازمة الليبية والتأكيد على كافة مقررات اعلان القاهرة والرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التوصل لتسويات سياسية بين الجوانب الليبية.

وأشادت يوسف، في بيان لها، بترحيب الرئيس السيسي بهذا القرار، وتأكيده على أن ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار جاء انتصارًا للرؤية السياسة والجهود الوطنية المصرية واتفاق "إعلان القاهرة" الذي دعا إليه الرئيس السيسي، لحل الأزمة الليبية ودعم القضية وإيجاد حلول سياسية لها بعيدا عن الصراعات المسلحة، مما يؤكد دور مصر و ريادتها الاقليمية.

ودعت إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لخروج المرتزقة التركية والأجنبية، استجابة لارادة الشعب الليبي، فهو صاحب الأرض ووحده من يقرر تحديد مصيره.​