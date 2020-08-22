بسبب عودة الجمعة.. الأوقاف تمنع الإجازات غير الوجوبية لمدة أسبوع

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال، وجميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة المقبلة.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس المقبل، استعدادا لعودة صلاة الجمعة.

وأكد وزير الأوقاف، وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.

وشدد على وضع علامات التباعد بساحة المسجد، إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددًا على حضور جميع العاملين من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.