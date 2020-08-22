بـ25% من القوة الاستيعابية.. "الليلة الكبيرة" و"ظل الحكايات" في ساحة الهناجر بداية من الأحد
يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تقديم الجزء الرابع من برنامج "عودة الروح" لشهر أغسطس، اعتبارا من غدٍ الأحد 23 حتى الثلاثاء 25 أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.
يتضمن البرنامج مشاركة البيت الفني للمسرح برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.
ويشارك البيت أيضًا عقب انتهاء الأوبريت، بالعرض المسرحي "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، محمود الزيات، عبير الطوخي، خالد محايري" بالاشتراك مع الفنانين "أسامة جميل، محمود خلفاوي، غادة صفوت، على أيمن"، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، إخراج عادل بركات.
ويحرص القطاع على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية، ويبدأ برنامج السهرات في السابعة والنصف من مساء كل ليلة.
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